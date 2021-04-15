ФМБА проведет вторую фазу испытаний своей вакцины от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в среду, 14 апреля, получило разрешение на проведение второй фазы исследований препарата от коронавируса «МИР-19», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

«Вчера было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований, мы полностью готовы », — рассказала Скворцова.

Она также добавила, что регистрация препарата для профилактики и лечения коронавируса «МИР-19» ожидается к концу 2021 года.

«Сейчас начинается вторая фаза, я уверена, она займет как минимум несколько месяцев, поэтому если эффективность будет подтверждена, я так думаю, что мы на регистрации выйдем к концу года текущего», — считает Скворцова.

Ранее ФМБА России получило патент на лекарство от коронавируса в виде спрея в нос. Отмечается, что лекарственное средство прошло первую фазу клинического исследования, которая доказала его безопасность и хорошую переносимость. Следующий этап предполагает исследование препарата у пациентов с коронавирусом.