Рекорд тепла 59‑летней давности повторился в Москве

Рекорд тепла 59-летней давности в столице в среду, 14 апреля, был повторен. К 14.00 мск столбики термометров москвичей показывали до 20,8 градусов тепла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В Москве повторен рекорд тепла 59-летней давности. Второй день подряд природа радует москвичей по-летнему теплой погодой, да еще и с рекордными показателями», — добавил метеоспециалист.

По словам Тишковца, в этот день в 1962 году воздух прогревался до +20,8 градусов. Такая температура для 14 апреля считалась рекордной.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» подчеркнул, что итоговые данные о максимальной температуре в Москве снимут после 21.00.

13 апреля также был установлен рекорд тепла.

Ранее москвичам рассказали о погоде в выходные. В городе не будет осадков, а воздух прогреется до 13–15 градусов. Согласно заявлению специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температура воздуха будет только чуть ниже климатической нормы.