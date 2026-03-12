Размер шрифта
Появились кадры, как БПЛА Ирана врезается в дубайский небоскреб

В Дубае иранский дрон врезался в небоскреб на берегу залива
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

Иранский БПЛА врезался в дубайский небоскреб в престижном районе на набережной Creek Harbour. Кадры с места происшествия публикуют агентства Mehr и ISNA.

На видео беспилотник врезается в один из верхних этажей, после чего там начинается возгорание. Очевидцы рассказали, что слышали три взрыва, а на одной из парковок начался пожар.

Пресс-служба властей эмирата в соцсети X подтвердила падение обломков дрона на здание. Власти эвакуируют находящихся там людей, экстренные службы тушат пожар. Никто не пострадал.

На прошлой неделе в ответ на атаку США и Израиля Иран нанес серию ударов по объектам этих стран на Ближнем Востоке. По данным военных КСИР (Корпус стражей исламской революции), под обстрел попали цели в израильской Хайфе, объекты поддержки США в Бахрейне, а также отель Marina в туристическом районе Дубая, где могли находиться американские военные. В ОАЭ заявили о разрушениях и жертвах после падения обломков дрона.

Ранее заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у Ирака.

 
