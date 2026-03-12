Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен своими действиями убивает экономику. Об этом на своей странице в социальной сети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Комментируя оценку проводимой политики фон дер Ляйен, которую высказал известный американский экономист Джеффри Сакс, Дмитриев написал: «Урсула, убийца экономики».

10 марта Дмитриев заявил, что фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, их список длинный.

В тот же день заместитель председателя группы социал-демократов Кристоф Клержо заявил, что кризис в рядах правящей коалиции в Европейском парламенте может привести к вотуму недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Ранее в России рассказали, за кем повторяет Урсула фон дер Ляйен.