Регулятор Бразилии обязали принять решение по «Спутнику V» за месяц

Верховный суд Бразилии обязал Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) принять решение относительно регистрации российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» за месяц, сообщает Reuters.

В соответствии с постановлением суда, решение относительно «Спутника V» должно быть принято в течение 30 дней.

28 марта бразильский регулятор приостановил рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным регулятора, причиной приостановки стал неполный комплект документов при подаче заявки.

6 апреля бразильский президент Жаир Болсонару обсудил с главой России Владимиром Путиным регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», а также организацию поставок и производства препарата на территории страны.

Впоследствии стало известно, что эксперты Anvisa посетят производство «Спутника V» в России.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.