В МИД РФ отреагировали на решение Японии сбросить воду с «Фукусимы» в океан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», — сказано в заявлении.

По словам Захаровой, Россия рассчитывает на то, что Япония в случае необходимости позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах будущего осуществления сброса. Она также выразила надежду, что Токио примет меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки и не будет создавать трудности для хозяйственной деятельности других государств.

Она добавила, что Москва сожалеет о решении Токио не проводить консультации с Россией перед принятием решения о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ранее власти Японии решили слить в океан воду с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» после ее очистки.