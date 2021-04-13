В Белоруссии началась третья волна коронавируса

В Белоруссии началась третья волна заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики в своем Telegram-канале.

«Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения. По данным дозорного эпидемиологического слежения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель 2021 года составила 11,9%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 12 апреля в Белоруссии 129 899 человек привиты одной дозой вакцины от COVID-19 и 41 688 — двумя дозами.

Ранее глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в октябре республика планирует запустить полный производственный цикл российской вакцины от COVID-19. Он также сообщил, что 15-16 апреля в стране будет выпущена первая промышленная партия «Спутника V».