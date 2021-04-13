Задержан гендиректор «Невской мануфактуры» по делу о гибели пожарного

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В Санкт-Петербурге по факту гибели спасателя МЧС при пожаре на «Невской мануфактуре» задержали гендиректора фабрики и его заместителя. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Имена задержанных не уточняются.

Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, подозреваемые, являясь собственниками комплекса нежилых помещений АО «Невская мануфактура», знали, что после проверок 2020–2021 годах по соблюдению требований пожарной безопасности, был выявлен ряд нарушений. Соответственно, находиться в здании было небезопасно.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения. В результате пожара погиб сотрудник МЧС. Как уточнили в Минздраве, всего при пожаре пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.

Возгорание до сих пор не потушено.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры».