Погиб человек, обрушилась кровля: пожар на «Невской мануфактуре»
В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании «Невской мануфактуры» — фабрики, построенной во второй половине XIX века. Как сообщили в МЧС, строение размером 35 на 150 метров горит целиком — огонь действует на площади в несколько тысяч квадратных метров. Обрушились кровля и перекрытия. Ситуацию осложняет сильный ветер, передает «Фонтанка.ру».
При тушении возгорания погиб пожарный, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Мужчина был найден мертвым. По данным СМИ, речь идет о командире отделения пожарно-спасательной части. Также есть информация о двоих пострадавших.
На месте происшествия работают более 300 человек и 69 единиц техники.
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