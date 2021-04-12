Пресс-секретарь Зеленского стала говорить на «украинском английском» языке

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала украинских пользователей сети после того, как она опубликовала комментарий на английском языке с хэштегом «Нет гражданской войне на Украине», пишет портал «Обозреватель».

Интернет-пользователи отметили, что смысл этой фразы, наоборот, означает «нет гражданской войне», а правильная формулировка мыслей Мендель звучит – Not Civil War.

«Господи, Юля! No Civil War – это «нет гражданской войне»! Если вы хотели сказать «не гражданская война», то стоит, по минимуму, написать Not Civil War», — написал бывший журналист и экс-депутат Рады Сергей Высоцкий.

При этом Людмила Маркиз, пошутила, что Мендель произнесла фразу «на украинском английском».