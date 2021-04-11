В Киргизии состоялся референдум по изменению конституции

Референдум по внесению изменений в конституцию Киргизии признан состоявшимся, заявил премьер-министр страны Улукбек Кармышаков. Его слова приводит Sputnik Кыргызстан.

«Я считаю, что мы успешно провели и завершили выборы депутатов местных кенешей, а также референдум по новой редакции Конституции. Согласно предварительным данным, на референдуме проголосовали более 30 процентов избирателей», – сообщил премьер.

По его словам, на участках не было зафиксировано грубых нарушений.

Данные Центральной избирательной комиссии страны свидетельствуют, что в референдуме приняли участие 36,75% избирателей. В соответствии с результатами предварительного подсчета голосов, внесение изменений в основной закон страны поддержали 79,25% проголосовавших, против выступили 13,69%.

Члены российского Центризбиркома, присутствовавшие на голосовании в качестве наблюдателей, не зафиксировали нарушений на посещенных участках, сообщает РИА «Новости».

Проект новой конституции Киргизии предполагает усиление полномочий президента страны, сокращение числа парламентариев со 120 до 90, а также передачу контроля над правительством руководителю администрации главы государства.

Подробности о изменениях в основном законе страны — в материале «Газеты.Ru».