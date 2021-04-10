На звероферме в Латвии у норок нашли коронавирус

В Латвии на крупной звероферме у девяти умерших норок нашли коронавирус, об этом пишет ТАСС со ссылкой на продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) республики.

Речь идет о ферме Baltic Devon Mink в Иецавском крае, находящемся в центральной части страны.

«Всего на ферме насчитывается около 60 тыс. норок, заболевание подтверждено у девяти умерших животных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коронавирус также подтвердился у нескольких сотрудников фирмы. Вероятно, животные заразились от работников. Пока уничтожать норок не планируется, потому что массового заражения не обнаружено.

В среду, 31 марта, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарату дали название «Карнивак-Ков». Он был создан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ).

Клинические испытания вакцины для животных стартовали в октябре предыдущего года. В них приняли участие собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.

В Россельхознадзоре сообщили, что несколько стран уже изъявили желание приобрести вакцину против коронавируса для животных. Также была названа цена препарата.