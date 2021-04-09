Москвичи несут цветы к зданию посольства Великобритании в память о принце Филиппе

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Цветы несут к зданию дипломатического представительства Великобритании на Смоленской набережной в российской столице. Жители города выразили соболезнования в связи со смерти супруга британской королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает ТАСС.

У входа в посольство со стороны Проточного переулка уже есть несколько букетов роз, а также гвоздик. Кроме того, приспущен установленный у диппредставительства флаг Великобритании.

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни в Виндзорском замке.

16 февраля супруг британской королевы попал в больницу. Через месяц он покинул госпиталь после успешной операции на сердце.

Елизавета II надела траур. Он может быть продлен, сначала до 10 дней для всей Великобритании и 30 дней для британской королевской семьи. Согласно традиции, члены семьи Елизаветы II обязаны носить одежду темных тонов или черного цвета.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Елизавете II.