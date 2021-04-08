В Мозамбике боевики обезглавили 12 иностранцев

Двенадцать обезглавленных боевиками иностранцев были найдены в городе Пальма на севере Мозамбика. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на полицию.

Тела погибших были обнаружены рядом с отелем в Пальме. На данный момент их национальность не известна.

«В общей сложности их было 12, все они иностранцы, я не знаю, какой они национальности, но все они белые. Они были обезглавлены, у них были связаны руки», – отметил начальник полицейского участка деревни Китунда Педро да Силва.

Кроме того, он добавил, что их тела были похоронены в братской могиле.

Ранее начальник полиции провинции Пемба Висенте Чикоте заявил, что в Мозамбике вооруженные силы и полиция освободили захваченный ранее боевиками город Пальма.

Исламистские группировки напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду, 24 марта. Некоторые жители скрылись в лесу, работники месторождений, среди которых есть иностранцы, а также местные чиновники спрятались в гостинице. Военные заявили, что ведут операцию по освобождению города.