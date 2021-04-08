Силуанов призвал деполитизировать вопрос вакцин

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что для выхода из пандемии, необходимо деполитизировать вопрос признания вакцин от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Кроме того, для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — сказал Силуанов.

Об этом он заявил на очередной встрече глав финансовых ведомств G20.

Ранее стало известно, что немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания намерена закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Также стало известно, что Германия готовится к переговорам с РФ о приобретении вакцины от COVID-19 «Спутник V» на федеральном уровне.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».