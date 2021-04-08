Сценаристка из Чечни объяснила критику сериала «Топи»

Чеченская сценаристка и продюсер Амина Оздамирова на своей странице в Instagram выложила обзор с осуждением сериала «Топи». Под роликом собрались сотни комментариев с угрозами в адрес сценариста и актеров. Амина Оздамирова рассказала «Газете.Ru», что недовольство у пользователей Сети вызвал собирательный образ чеченки по имени Эля, которую сыграла актриса Софья Володчинская. Она считает, что сценарист сериала Дмитрий Глуховский сознательно прописал такую героиню «для хайпа».

«Я не сторонница запрещать творить, но я не могу молчать, как и тысячи чеченцев, когда Глуховский умышленно создает собирательный образ чеченки, причем сознательно аморальный, не соответствующий действительности, для хайпа, к тому же когда по ходу повествования на чеченок навешиваются ярлыки террористок. Вот эта героиня, чеченка, в сериале только для привлечения внимания, и только», – отметила Амина Оздамирова.

Оздамирова отметила, что угрозы, поступающие в адрес создателей сериала, неуместны. Чеченская сценаристка призвала бойкотировать все работы Дмитрия Глуховского.

«Глуховскому и пишут угрозы, требуют извиниться, призывают наказать. Да зачем это? Достаточно просто бойкотировать его книги, текущие и следующие проекты. Возможно, поймет, из-за чего такая реакция. У него копится репутация, и сейчас он своими действиями ее очернил. Только его выбор, как остаться в истории: как писатель, или как любитель дешевых ходов для привлечения внимания, чтобы утешить свою гордыню. Могу допустить, хотя все говорит об обратном, что вдохновение Глуховского в эти нехорошие дебри привело его само по себе. Но это ящик Пандоры. То, с чем он заигрывает в этом сценарии, сериале — недопустимо», – заявила продюсер.

Ранее в чеченских пабликах появились сообщения с угрозами в адрес писателя Дмитрия Глуховского. Причиной стал сериал «Топи», сценарий для которого он написал. В сериале поднимается тема чеченских войн. Одна из сюжетных линий посвящена девушке по имени Эля, ее сыграла актриса Софья Володчинская. Девушка бежит от жениха-чеченца в деревню Топи. В сериале также присутствуют постельные сцены с участием героини Володчинской.