Создатели «Спутника V» опровергли данные об особой проверке в Евросоюзе

Распространенная изданием Financial Times информация об особой проверке испытаний российской вакцины «Спутник V» европейским регулятором EMA является недостоверной, сообщается на официальной странице препарата в Twitter.

«Сообщения об особом расследовании в отношении клинических испытаний «Спутника V», опубликованные в FT, неверны. Команда «Спутника V» проходит через стандартную процедуру одобрения EMA, в рамках которой соответствие клиническому стандарту GCP является обязательным для всех вакцин», – указано в сообщении.

Разработчики вакцины подчеркивают, что уже 59 стран подтвердили соответствие «Спутника V» стандарту GCP, ожидается, что европейский регулятор также это сделает. Кроме того, EMA получает всю необходимую информацию о препарате.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) проведет проверку соответствия клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.