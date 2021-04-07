Разработчики выясняют причины образования тромбов после AstraZeneca

Разработчики британско-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca начали исследования, почему после прививки препаратом у некоторых пациентов образуются тромбы. Об этом пишет РИА «Новости».

«AstraZeneca активно сотрудничает с регуляторами над внесением изменения в описание препарата и уже работает над тем, чтобы понять существующие случаи, эпидемиологию и возможные механизмы», — заявили в компании.

В то же время разработчики подчеркнули, что речь идет об «исключительно редких случаях», в целом препарат безопасен.

Ранее в Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что в стране зафиксированы 79 случаев образования тромбов у привившихся вакциной от коронавируса AstraZeneca. Также регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов.

Позже в ВОЗ назвали вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом.