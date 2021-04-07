В Ереване полиция начала задерживать протестующих женщин
Полиция Армении начала задержания женщин, которые вышли на акцию протеста у здания кабмина, передает ТАСС.
Акция была организована оппозиционным движением «Вето».
Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как передает РИА «Новости», у дома правительства усилена охрана, подтянуты автозаки. Протестующие потребовали от оцепивших здание полицейских пропустить их и, получив отказ, попытались сами прорваться. Начались стычки, есть задержанные.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подаст в отставку в апреле, чтобы в стране прошли внеочередные выборы, которые назначены на 20 июня. Политик подчеркнул, что в это время продолжит исполнять обязанности премьера.
25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».