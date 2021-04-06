В Пензе школьница ранила ножом одноклассника

Между 15-летней ученицей школы в Пензе и ее одноклассником произошел конфликт, во время которого девочка ранила ножом в спину подростка. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по Пензенской области.

По данному факту было возбуждено дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

По информации следствия, днем в понедельник, 5 апреля, в одном из образовательных учреждений Пензы во время перемены 15-летняя учащаяся во время конфликта с 14-летним одноклассником нанесла ему один удар ножом в область спины.

Как сообщили в СК, пострадавший уже доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В ведомстве добавили, что школьница находится на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

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