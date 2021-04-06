В Дании ввели ковид-паспорта для посещения общественных мест

Власти Дании приняли решение с 6 апреля ввести ковид-паспорта, которые необходимы для посещения общественных мест. Об этом сообщается на официальном сайте здравоохранения государства.

Данный документ смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию, либо переболевшие и получившие отрицательный тест на коронавирус, однако последний вариант работает в течение трех дней после получения теста и действителен от двух до 12 недель. Для привившихся людей паспорт начинает действовать спустя две недели после получения последнего компонента вакцины.

По мнению властей, введение ковид-паспортов будет способствовать возвращению Дании к нормальной культурной и деловой жизни.

Документ необходимо будет предъявлять в в парикмахерских, тату-салонах, а также в парках развлечений уже с 6 апреля.

Ранее комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что единый для Евросоюза санитарный сертификат появится к 15 июня.