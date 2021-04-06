Около 400 тысяч человек на Сахалине остались без света

Около 400 тысяч человек остались без электричества на Сахалине из-за инцидента на подстанции. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 января 2021 года численность населения Сахалинской области составила 485,6 тысячи человек. Таким образом, без электроснабжения остались почти все жители региона.

По информации Минэнерго, на подстанции Южно-Сахалинская (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит перестали функционировать 1 и 2 секции шин.

Без света остались Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, мощность отключенных потребителей составляет около 300 МВт. Уточняется, что электроснабжение остается в изолированном Охинском энергорайоне.

В настоящее время специалисты занимаются восстановительными работами.

«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которая разгрузилась с 225 МВт до нуля без потери собственных нужд, начала набирать нагрузку. Ориентировочный срок восстановления составляет два часа», — говорится в сообщении.

Подстанции «Южно-Сахалинская» — основная узловая подстанция, которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова.

В марте около 70 тысяч жителей Дахадаевского и Кайтагского районов Дагестана остались без света из-за аварийного отключения.