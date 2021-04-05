В мире за сутки подтвердились 561 тысяча заражений коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

За прошедшие 24 часа также скончались 8,1 тысячи пациентов. С начала пандемии в мире коронавирус подтвердился у 131 миллиона, умерли 2,8 миллиона человек.

Более 36% новых случаев приходятся на Европу (207 369). На втором месте — Северная и Южная Америка (170 252), на третьем — Юго-Восточная Азия (118 051).

На первом месте в мире по распространению коронавируса находятся США, там выявили 30 372 016 случаев. Далее идут Бразилия (12 953 597), Индия (12 589 067), Франция (4 746 588), Россия (4 589 540), Великобритания (4 359 392).

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус может передаваться от человека к животному, поэтому заразившимся стоит ограничить контакты с домашними животными.

Это объясняется тем, что при передаче между животным и человеком вирус может мутировать, что может иметь последствия для заболевания людей.