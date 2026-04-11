Москвичам рассказали, когда ждать возвращения тепла в столицу

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что период ненастной погоды в Москве закончится в выходные, в столицу вернутся тепло и солнце.

«В выходные дни характер погоды в Москве будет улучшаться, атмосферное давление расти и, самое главное, хоть холодный северо-восточный ветер пока сохранится, но он уже не будет таким сильным и порывистым. Это позволит уже солнечным лучам, на которые мы очень рассчитываем в выходные дни, повышать температуру воздуха», — поделилась Позднякова.

Она уточнила, что в субботу местам еще сохранится небольшой дождь, но он будет незначительным. В ночь на субботу температура в столице составит -1... +1°C. По области похолодает до -2°C. Днем в субботу в Москве будет +8...+10°C, по области +6... +11°С.

10 апреля ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Московском регионе ожидается небольшое повышение температуры воздуха в предстоящие выходные (11-12 апреля), а также на следующей неделе.

Синоптик выразила мнение, что текущий перепад температур на психологическом уровне тяжело воспринимается, так как холод пришел в Московскую область после долгого периода потепления, когда температура была выше нормы на 7-8 градусов. При этом сейчас столбики термометров показывают практически нормальные для этого времени года цифры.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать первую весеннюю грозу.