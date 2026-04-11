Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам рассказали, когда ждать возвращения тепла в столицу

Позднякова: тепло вернется в столицу на выходных
Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что период ненастной погоды в Москве закончится в выходные, в столицу вернутся тепло и солнце.

«В выходные дни характер погоды в Москве будет улучшаться, атмосферное давление расти и, самое главное, хоть холодный северо-восточный ветер пока сохранится, но он уже не будет таким сильным и порывистым. Это позволит уже солнечным лучам, на которые мы очень рассчитываем в выходные дни, повышать температуру воздуха», — поделилась Позднякова.

Она уточнила, что в субботу местам еще сохранится небольшой дождь, но он будет незначительным. В ночь на субботу температура в столице составит -1... +1°C. По области похолодает до -2°C. Днем в субботу в Москве будет +8...+10°C, по области +6... +11°С.

10 апреля ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Московском регионе ожидается небольшое повышение температуры воздуха в предстоящие выходные (11-12 апреля), а также на следующей неделе.

Синоптик выразила мнение, что текущий перепад температур на психологическом уровне тяжело воспринимается, так как холод пришел в Московскую область после долгого периода потепления, когда температура была выше нормы на 7-8 градусов. При этом сейчас столбики термометров показывают практически нормальные для этого времени года цифры.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать первую весеннюю грозу.

 
Теперь вы знаете
В бюджете Соцфонда нашли «дыру» более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!