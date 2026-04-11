В МЧС сообщили о погибшем при пожаре в жилом доме в Мытищах

МЧС России: один человек погиб при пожаре в Мытищах, еще двое пострадали

Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Пострадали 2 человека, к сожалению, один погиб», — сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что пожар был локализован на площади 70 кв. метров. В результате инцидента частично повреждены несколько балконов. В МЧС добавили, что тушение пожара продолжается и эвакуация жильцов продолжается.

Жилой дом загорелся на улице Станционной в Мытищах вечером 10 апреля. По данным МЧС, первые прибывшие пожарные установили, что загорелся балкон на 11-м этаже. Отмечалось, что жителей 11-13 этажей пришлось спасать с помощью подъемных кранов. При этом 20 человек эвакуировались самостоятельно.

Как писал Telegram-канал SHOT, перед пожаром в доме произошел сильный взрыв. Пламя перекинулось на три соседние квартиры, в том числе этажом выше.

Ранее пятилетний мальчик помог спасти семью во время пожара.