Средний размер пенсии свыше 30 тысяч рублей отмечен в 12 регионах России

Средний размер пенсии более 30 тыс. рублей зафиксировали в 12 регионах Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда за февраль 2026 года.

Так, в тройку регионов с самыми высокими показателями вошли Чукотский АО (41,9 тыс. рублей), Ненецкий АО (38,7 тыс. рублей) и Камчатский край (37,5 тыс. рублей).

В то же время средний размер пенсии в Магаданской области составил 37,3 тыс. рублей, в Ханты-Мансийском АО — 36,9 тыс. рублей, а в Ямало-Ненецком АО — 36,1 тыс. рублей.

В свою очередь, пенсионеры в Мурманской области в среднем получают 34,1 тыс. рублей, а в Сахалинской области — 33,5 тыс. рублей. При этом в Якутии эти показатели составили 33,4 тыс. рублей.

Средний размер пенсии в Коми составил 32,1 тыс. рублей, в Архангельской области — 31,6 тыс. рублей, а в Карелии — 30,9 тыс. рублей,

По данным Соцфонда, в целом средняя пенсия по всей России по состоянию на февраль текущего года равняется 25 261 рублю.

