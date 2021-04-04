Студентам еще из шести стран разрешили вернуться в Россию

Студенты из еще шести стран с благополучной эпидемиологической обстановкой смогут вернуться в Россию, чтобы продолжить учебу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию», — говорится в сообщении.

В Минобрнауки уже сформирован список вузов, которые готовы принять иностранных студентов, еще не въехавших в страну.

Ранее стало известно, что студентам из 26 стран стран разрешат вернуться в Россию. Теперь в страну могут въехать студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Также сообщалось, что белорусским студентам упростят поступление в вузы РФ.