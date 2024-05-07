Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где подешевели новостройки в России

«Мир квартир»: новостройки подешевели в трети крупнейших городов РФ

close
100%
Ольга Головко/РИА Новости

В апреле новостройки подешевели в 21 из 70 крупных российских городов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитики компании «Мир квартир».

Наибольшее снижение стоимости 1 кв.м зафиксировано в Туле (-4%), Астрахани (-4%) и Рязани (-3%). В компании отметили, что рынок первичного жилья демонстрирует признаки охлаждения, уточнили в компании.

Эксперты объяснили, что в большинстве городов цены на новостройки по-прежнему росли. В среднем по крупным городам «квадрат» подорожал на 0,6% до 132,8 тыс. руб. Наибольший рост зафиксирован в Липецке (+6%), Севастополе (+4%), Владикавказе (+4%) и Грозном (+4%). В Москве квартиры в новостройках прибавили 2% в цене, в Санкт-Петербурге подешевели на 1%.

Средняя стоимость квартиры в новостройках крупных городов в апреле составила 7,02 млн руб. (+0,1% за месяц).

«Таким образом, охлаждение рынка, о котором говорилось давно, набирает обороты, но в некоторых регионах ценовая ситуация остается напряженной», — резюмировали в «Мире квартир».

До этого стало известно, что в России подскочил спрос на ипотеку для строительства частных домов.

Ранее в России нашли самую дорогую квартиру на вторичном рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами