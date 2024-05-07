Стало известно, где подешевели новостройки в России

В апреле новостройки подешевели в 21 из 70 крупных российских городов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитики компании «Мир квартир».

Наибольшее снижение стоимости 1 кв.м зафиксировано в Туле (-4%), Астрахани (-4%) и Рязани (-3%). В компании отметили, что рынок первичного жилья демонстрирует признаки охлаждения, уточнили в компании.

Эксперты объяснили, что в большинстве городов цены на новостройки по-прежнему росли. В среднем по крупным городам «квадрат» подорожал на 0,6% до 132,8 тыс. руб. Наибольший рост зафиксирован в Липецке (+6%), Севастополе (+4%), Владикавказе (+4%) и Грозном (+4%). В Москве квартиры в новостройках прибавили 2% в цене, в Санкт-Петербурге подешевели на 1%.

Средняя стоимость квартиры в новостройках крупных городов в апреле составила 7,02 млн руб. (+0,1% за месяц).

«Таким образом, охлаждение рынка, о котором говорилось давно, набирает обороты, но в некоторых регионах ценовая ситуация остается напряженной», — резюмировали в «Мире квартир».

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