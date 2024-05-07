Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал повысить уровень удовлетворенности россиян работой чиновников

Путин поручил в 1,5 раза увеличить число удовлетворенных работой чиновников

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году в полтора раза увеличить число граждан, удовлетворенных качеством работы госслужащих. Об этом сообщает сайт Кремля.

Кроме того, российский лидер дал поручение сформировать кадровую систему с равными возможностями. Это касается системы подбора, развития и ротации кадров.

Кроме того, в указе президента отмечается, что до 99% значимых госуслуг к 2030 году должны предоставляться в цифровом виде.

Глава государства также поручил обеспечить к 2030 году повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года. Путин обратил внимание, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами