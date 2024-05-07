Путин призвал повысить уровень удовлетворенности россиян работой чиновников

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году в полтора раза увеличить число граждан, удовлетворенных качеством работы госслужащих. Об этом сообщает сайт Кремля.

Кроме того, российский лидер дал поручение сформировать кадровую систему с равными возможностями. Это касается системы подбора, развития и ротации кадров.

Кроме того, в указе президента отмечается, что до 99% значимых госуслуг к 2030 году должны предоставляться в цифровом виде.

Глава государства также поручил обеспечить к 2030 году повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года. Путин обратил внимание, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.