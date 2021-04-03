Таможенники пресекли ввоз в Россию 150 кг гашиша

Российские таможенники пресекли ввоз на территорию страны 150 кг гашиша через пропускной пункт на границе с Латвией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

Как заявили в ведомстве, таможенники остановили грузовик для проверки. В соответствии с документами, транспортное средство перевозило оливки испанского производства. При этом в ходе проверки в топливном баке грузовика был обнаружен тайник, в котором нашли 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета.

Экспертиза показала, что в свертках находился гашиш, его масса превысила 150 кг. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, фигурантами дела стали два гражданина России.

30 марта в подпольной лаборатории в Рязанской области полиция и Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяли наркотики на 560 млн руб. В лаборатории было обнаружено более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости.