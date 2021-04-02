Голикова считает, что численность населения РФ будет снижаться в ближайшие годы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что численность населения России будет снижаться в ближайшие несколько лет, сообщает ТАСС.

По итогам заседания проектного комитета по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография» Голикова уточнила, что демографические вызовы являются сейчас одним из важнейших факторов развития страны.

«В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению», — считает вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что по этой причине задачей государства является изменение тенденции к сокращению населения, а также обеспечение к 2030 году устойчивого роста его численности. Она добавила, что добиться ее увеличения можно за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности.

Ранее Голикова сообщила, что ситуация с пандемией коронавируса в России вскоре может стабилизироваться, однако случаи роста заболеваемости остаются вполне вероятными.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что Россия возвращается к обычной работе системы здравоохранения.