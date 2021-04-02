Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 самой эффективной из существующих

Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину против коронавируса самой эффективной из существующих в мире. Об этом глава государства сказал на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в пятницу, 2 апреля, передает РИА «Новости».

Дмитриев подтвердил соответствующую информацию.

По его словам, преимущество российского препарата состоит в том, что человек получает два укола. Кроме того, российская вакцина эффективно борется с «британским штаммом» COVID-19 и другими мутациями.

Российский лидер обратил внимание на то, что и российские тест-системы определяют практически все варианты мутаций.

«Да, это очень важно, потому что мутации – это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин», — сказал гендиректор РФПИ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться уже к концу лета благодаря сохранению текущих темпов вакцинации населения страны.