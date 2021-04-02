В Британии выявили 30 случаев тромбозов после применения вакцины AstraZeneca

В управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании проанализировали 30 сообщений о случаях тромбоза после вакцинации препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщается на официальном сайте управления со ссылкой на результаты исследования.

«В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно», — говорится в сообщении.

По предоставленной информации, отмечается, что в Великобритании на 24 марта введено 18,1 млн доз препарата от коронавирусной инфекции AstraZeneca.

Кроме того, в управлении добавили, что сообщений подобного содержания о вакцине Pfizer-BioNTech не поступало.

«Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca.

30 марта на сайте европейского медицинского агентства EMA сообщили, что вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.