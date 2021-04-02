В Туве предъявили обвинение стоматологу из-за смерти девочки после укола

Стоматологу, от укола которого умерла пятилетняя пациентка в Туве, было предъявлено обвинение, передает пресс-служба следственного управления СК по республике.

В ведомстве заявили, что врач осознавал запрет использования лекарственных препаратов, которые предоставляли пациенты, а также то, что «Лидокаин» не применяется «для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте пяти лет, без предварительного проведения пробы сделал инъекцию».

Как сообщает СК, медик был задержан и в ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что 30 марта жительница города Ак-Довурак в Туве обратилась к стоматологу поликлиники с жалобами на зубную боль своей пятилетней дочери. В СУ СК по региону сообщили, что по указанию врача ими были куплены две ампулы обезболивающего средства. Во время укола у ребенка начались судороги, в результате чего он потерял сознание. Скорая помощь доставила девочку, которая впала в кому, в реанимационное отделение больницы. На утро следующего дня она умерла.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).