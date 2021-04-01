В Турции изменятся требования к сертификации отелей

В Ассоциации туроператоров Российской Федерации (АТОР) заявили, что в Турции частично изменятся правила присвоения категорий гостиницам. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

В парламенте идет обсуждение поправок в закон «О стимулировании туризма», внесенных правительством. В частности пункт, который обязывает муниципальные отели пройти обязательную сертификацию и получить соответствующую категорию «звездности» в министерстве культуры и туризма Турции. В противном случае владельцам нужно будет уйти с рынка или же понизить свою «звездность» и уменьшить цены, говорится в сообщении.

На данный момент в государстве существует несколько видов регистрации объекта туристического размещения: через министерство или через муниципалитет, однако официальные категории присваиваются исключительно центральным ведомством.

Согласно официальной статистике, к середине марта муниципальные сертификаты выданы в Стамбуле 1 432 отелям, в Анталье – 1 028 объектам, в Мууле – 901 гостинице.

По словам экспертов, некоторые турецкие гостиницы, имея муниципальный сертификат, сами присваивают себе звезды ради повышения рейтинга на онлайн-платформах бронирования гостиниц.

Ранее Росавиация не разрешила возобновить с 1 апреля авиасообщение с Турцией из 13 российских городов, об этом говорится в NOTAM, содержание которой приводит Ассоциация туроператоров России.