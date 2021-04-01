В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на COVID-19

В Москве провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

«Несмотря на то что сейчас ситуация менее напряженная, качественное массовое тестирование по-прежнему остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией», — рассказали в пресс-службе в четверг.

Сегодня в городе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование.

Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех, кто живет вместе с больными COVID-19.

Тестирование на коронавирус — обязательное условие для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.

Взрослые москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР по предварительной записи в одной из 162 поликлиник.

Для детей открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках.

Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте жителя на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней с момента сдачи анализа.