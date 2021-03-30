Росавиация ограничила полеты в Турцию из 13 городов России

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что из некоторых российских городов, открывающихся в апреле для международного авиасообщения, не будет рейсов в Турцию и Великобританию. Об этом сообщается на сайте АТОР со ссылкой на телеграмму Росавиации.

Согласно данным из телеграммы, исходя из решений правительства РФ, вступающих в силу с 1 апреля 2021 года, международное сообщение будет возобновлено из аэропортов Воронежа, Барнаула, Оренбурга, Калуги, Краснодара, Нальчика, Сочи, Южно-Сахалинска, Волгограда, Белгорода, Липецка, Тюмени и Саратова.

«Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции», — говорится в сообщении.

По информации АТОР, на сегодняшний день список городов, из которых будут доступны прямые рейсы в Турцию весной и летом 2021 года, ограничен 21 пунктом вылета. Планы туроператоров по расширению полетных программ пока находятся под вопросом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в большинстве провинций Турции снова будет введен комендантский час по выходным.