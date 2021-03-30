В Москве задержано и отменено почти 20 рейсов
Ника Пикекатлет
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В аэропортах Москвы задержано и отменено 17 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Сведения представлены по состоянию на 00.30 по мск.
Так, во Внуково задержали два вылета.
При этом один рейс задержали в аэропорту Шереметьево и еще пять были отменены.
В свою очередь в Домодедово было отменено девять вылетов.
Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском отсутствует. Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.
Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с шестью странами 1 апреля.
Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.
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