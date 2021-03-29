При взрыве газа в Татарстане погиб мужчина

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане погиб мужчина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«В 21.27 (мск) обнаружен погибший мужчина», — говорится в сообщении.

Его тело достали из-под завалов. Еще одна женщина спасена, она доставлена в больницу, детали о ее состоянии не уточняются.

В понедельник, 29 марта, в 20.44 мск поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А.

В министерстве отметили, что открытого горения не произошло. «Предварительно произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже», — сказано в сообщении.