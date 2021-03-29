Житель Петербурга украл 130 тысяч литров дизельного топлива

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО инженера Ленинградской морской базы Сергея Добкина, который подозревается в краже более 130 тыс. л дизельного топлива у министерства обороны. Об этом пишет РИА «Новости».

«Кронштадтский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Добкину. Срок меры – 25.05.2021», — говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в преступлении по статье «Присвоение или растрата» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следователи полагают, что Добкин и соучастники украли 131 тыс. л дизельного топлива, ущерб оценивается в три млн руб. Подозреваемого задержали 26 марта. В тот день суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения, продлив задержание на 72 часа.

Следствие утверждает, что если Добкин останется на свободе, он может скрыться от предварительного следствия и суда, а также продолжить свою преступную деятельность. Также известно, что мужчина не работает, но у него есть недвижимость за границей. Кроме того, подозреваемый в настоящий момент оформляет заграничный паспорт.

В суде Добкин и его адвокат возражали против ареста и просили в качестве меры пресечения избрать домашний арест.

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