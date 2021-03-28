Тело младенца нашли в мусорном баке в Ульяновске
Полина Рутковская
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Тело новорожденного ребенка было обнаружено в мусорном баке в Ульяновское, сообщает областное министерство здравоохранения.
По данным ведомства, звонок об обнаружении тела поступил в полицию утром 27 марта, сведения были переданы в службу скорой помощи.
Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть младенца весом 2,3 кг.
«Зафиксировав факт биологической смерти, тело ребенка доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Информация передана в правоохранительные органы для расследования», – указано в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.
Ранее сообщалось, что тела двух новорожденных детей были найдены на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде.
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