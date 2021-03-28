Тело младенца нашли в мусорном баке в Ульяновске

Тело новорожденного ребенка было обнаружено в мусорном баке в Ульяновское, сообщает областное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, звонок об обнаружении тела поступил в полицию утром 27 марта, сведения были переданы в службу скорой помощи.

Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть младенца весом 2,3 кг.

«Зафиксировав факт биологической смерти, тело ребенка доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Информация передана в правоохранительные органы для расследования», – указано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что тела двух новорожденных детей были найдены на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде.