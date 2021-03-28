Самолет из Москвы со 149 людьми на борту экстренно сядет в Краснодаре

Самолет, выполняющий рейс из Москвы, готовится к аварийной посадке в Краснодаре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

На борту воздушного судна находятся 149 человек, причиной экстренной посадки являются проблемы с закрылками, рассказали в службах.

16 марта самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем.