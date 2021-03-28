Сертификаты вакцинации появятся в ЕС к 15 июня

Единый для Евросоюза санитарный сертификат появится к 15 июня. Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет ТАСС.

«Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы», — сказал Бретон.

По его словам, документ будет необязательным, но авиакомпании могут требовать его наличие. В сертификате будут указываться имя владельца, дата рождения, номер паспорта. Кроме того, там будут содержаться сведения о том, прошел ли человек вакцинацию и каким препаратом, а также о перенесенном коронавирусе.

По последним данным, в Европе коронавирусом заразились почти 39 миллионов, выздоровели 27,5 млн, скончались 901 тыс. человек.

Ранее Евросоюз объявил о планах произвести 420 миллионов доз вакцины к середине лета. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить коллективный иммунитет в Европе.

Более того, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от коронавируса нового типа к лету текущего года.