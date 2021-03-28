В воскресенье в Москве ожидается +11°С

В воскресенье москвичей ожидают до +11°С, высокое давление и отсутствие осадков. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец, пишет РИА «Новости».

«В Москве сегодня +9-11°С. А в Подмосковье +7-12°С, это на 5-6°С выше положенного по норме конца марта... идеальная солнечная погода», — сказал Тишковец.

Ветер будет юго-восточным, 1-6 метров в секунду. Возможна небольшая облачность. К вечеру атмосферное давление достигнет 758 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы.

Ранее москвичам пообещали погоду с «запахом весны».