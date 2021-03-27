В Минске задержали двух редакторов TUT.BY

В Минске задержали двух редакторов информационного портала TUT.BY Анну Калтыгину и Галину Уласик.

По данным редакции, они находились в районе площади Бангалор и ели в одном из заведений общепита.

Калтыгину задержали около 14.20 мск и отвели в автозак, Уласик была задержана на полчаса позже, в 14.50 мск.

Причина задержания редакторов и место их нахождения в настоящее время неизвестны.

Ранее в ГУВД Мингорисполкома заявили о задержании нескольких человек перед акцией протеста в Минске.

27 марта в столице Белоруссии запланирована акция протеста, которая должна стать первым массовым выходом оппозиционеров на улицы в этом году. При этом власти предупредили, что всех задержанных в Минске на митингах в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.