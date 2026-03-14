Посол Ирана пригрозил США суровым возмездием за покушение на нового лидера

США столкнутся с суровым возмездием, если будет предпринята попытка устранить нового лидера Ирана. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что иранское общество требует кровной мести за расправу над бывшим верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. По его словам, народ разгневан из-за пролитой крови и настаивает на возмездии.

Отвечая на вопрос о возможной реакции Тегерана в случае попытки США или Израиля устранить нового руководителя Ирана Моджтабу Хаменеи, Джалали заявил, что ответ страны «уже можно увидеть сейчас». Он подчеркнул, что американцы уже сталкиваются и в будущем также столкнутся с жестким ответом.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и потерях среди мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В первый день атак не смогли спасти верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. 8 марта его преемником стал сын Моджтаба, который пока не появлялся на публике. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что новый верховный лидер получил ранение, однако чувствует себя хорошо.

Ранее Иран атаковал американский танкер.