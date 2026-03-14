«Ситуация непростая»: во Франции оценили шансы Шевалье вытеснить Сафонова из «ПСЖ»

Голкипер французского «Ренна» Брис Самба заявил, что во Франции скептически оценивают шансы Люка Шевалье вернуть место в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» и вытеснить российского вратаря Матвея Сафонова, передает RMC Sport.

«Он не ожидал такого сезона, ситуация для него непростая. Он играет в очень престижном клубе, поэтому мелкие ошибки, которые он допускал в «Лилле», возможно, такие же, как и в «ПСЖ», но здесь они более заметны», — заявил Самба.

11 марта «ПСЖ» на домашнем поле обыграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Сафонов провел на поле весь матч и отразил три удара соперника.

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря.

Ранее Сафонова назвали одним из ключевых игроков «ПСЖ».