ФАС выявила более 100 млрд рублей лишних расходов в тарифах ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) продолжает проверку экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги. Так, в 2023-2025 годах итоговая сумма экономически не обоснованных средств, определенных к исключению из тарифов, составила 102,62 млрд рублей, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что только за 2025 год было предписано исключить из тарифов 50,32 млрд рублей, из них 25,22 млрд — в сфере энергетики, еще 11,82 млрд в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в теплоснабжении 10,85 млрд и 2,43 млрд в водоснабжении и водоотведении.

Проверки уже привели к снижению тарифов в нескольких регионах, пояснили в ведомстве. Например, в Пермском крае снизили на 30,3% тарифы на теплоснабжение, а жители Ленинградской области с 1 апреля 2025 года будут платить за отопление на 15,7% меньше, а за водоснабжения и водоотведения на 15,92%. В Республике Алтай на 27,8% снижены тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами.

В ФАС подчеркнули, что подобные проверки проводятся из-за роста тарифов на коммунальные услуги, по итогам которых служба выявляет нарушения законодательства в сфере тарифного регулирования и добивается приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.

До этого россиянам объяснили, почему зимой 2026 резко повысились платежи за ЖКУ. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, сильнее всего на колебания стоимости повлияли переход регионов на оплату за отопление уже по факту оказанной услуги, изменение нормативов потребления холодной воды, а также индексация платежей на уровне отдельных домов и муниципалитетов.



Ранее Хуснуллин заявил о необходимости «серьезной» работы в сфере ЖКХ.