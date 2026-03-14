Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

ФАС выявила более 100 млрд рублей лишних расходов в тарифах ЖКХ

ФАС: сумма исключенных из тарифов после проверки составила 102,6 млрд рублей
Алексей Филиппов/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) продолжает проверку экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги. Так, в 2023-2025 годах итоговая сумма экономически не обоснованных средств, определенных к исключению из тарифов, составила 102,62 млрд рублей, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что только за 2025 год было предписано исключить из тарифов 50,32 млрд рублей, из них 25,22 млрд — в сфере энергетики, еще 11,82 млрд в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в теплоснабжении 10,85 млрд и 2,43 млрд в водоснабжении и водоотведении.

Проверки уже привели к снижению тарифов в нескольких регионах, пояснили в ведомстве. Например, в Пермском крае снизили на 30,3% тарифы на теплоснабжение, а жители Ленинградской области с 1 апреля 2025 года будут платить за отопление на 15,7% меньше, а за водоснабжения и водоотведения на 15,92%. В Республике Алтай на 27,8% снижены тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами.

В ФАС подчеркнули, что подобные проверки проводятся из-за роста тарифов на коммунальные услуги, по итогам которых служба выявляет нарушения законодательства в сфере тарифного регулирования и добивается приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.

До этого россиянам объяснили, почему зимой 2026 резко повысились платежи за ЖКУ. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, сильнее всего на колебания стоимости повлияли переход регионов на оплату за отопление уже по факту оказанной услуги, изменение нормативов потребления холодной воды, а также индексация платежей на уровне отдельных домов и муниципалитетов.

Ранее Хуснуллин заявил о необходимости «серьезной» работы в сфере ЖКХ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!