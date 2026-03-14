Иран атаковал американский танкер

Tasnim: иранские военные нанесли удар по американскому танкеру у берегов ОАЭ

Иранские военные нанесли удар по американскому танкеру у берегов Шарджи (ОАЭ), на судне произошел пожар. Об этом сообщает агентство Tasnim.

К публикации прикреплена фотография охваченного огнем танкера.

«Изображение попадания и возгорания нефтяного танкера террористического правительства США в Шардже, ОАЭ», — говорится в посте.

Также в ночь на 12 марта Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум танкерам у берегов Ирака. Суда стали целями, так как «могли быть связаны с США».

Накануне газета The New York Times сообщила, что Иран приступил к установке мин в Ормузском проливе.

Эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

