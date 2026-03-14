Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран атаковал американский танкер

Tasnim: иранские военные нанесли удар по американскому танкеру у берегов ОАЭ
Кадр видео: Telegram-канал «Shafaq news»

Иранские военные нанесли удар по американскому танкеру у берегов Шарджи (ОАЭ), на судне произошел пожар. Об этом сообщает агентство Tasnim.

К публикации прикреплена фотография охваченного огнем танкера.

«Изображение попадания и возгорания нефтяного танкера террористического правительства США в Шардже, ОАЭ», — говорится в посте.

Также в ночь на 12 марта Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум танкерам у берегов Ирака. Суда стали целями, так как «могли быть связаны с США».

Накануне газета The New York Times сообщила, что Иран приступил к установке мин в Ормузском проливе.

Эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее военный эксперт рассказал, как Иран может перекрыть Ормузский пролив с помощью дронов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
