В Москве после трехдневного подъема суточная заболеваемость пошла на спад

В Москве снизилась суточная заболеваемость коронавирусом после трехдневного подъема, следует из данных оперштаба по COVID-19.

За минувший день в столице подтвердился 1 551 новый случай заражения, были госпитализированы 775 человек, скончались 54 пациента.

Накануне сообщалось о 1813 случаях инфицирования.

В целом в Москве коронавирус был выявлен у 1 020 673 человек, выздоровел 940 041, умерли 16 446.

Всего по России за прошлые сутки зафиксировали 8 885 случаев заражения.